Pere Moll: «No se entendería ahora asfaltar para volver a abrir la calle»

El alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Moll, y el portavoz del PP, Ramón Verdú, no salían este sábado de su asombro tras las declaraciones vertidas por el PSOE de Es Migjorn. Ambos lamentan que «los socialistas sean incapaces de velar por el interés general de los migjorners». Y es que, tanto Moll como Verdú justifican la celeridad en dar la licencia para la canalización del gas natural en que «los vecinos no entenderían que ahora se asfaltara la calle y en unos pocos meses se tuviera que volver a abrir para pasar la canalización del gas natural.



¿Cómo se lo explicamos a los vecinos de Es Migjorn?», asevera Pere Moll quien lanza una flecha envenenada al PSOE insular y le recomienda «que se haga mirar el odio que los socialistas de Es Migjorn me tienen, no les va a traer nada bueno de cara a las próximas elecciones». Y agrega que «solo saben poner palos en las ruedas en cuestiones que son de máximo interés general».

El primer edil es consciente de que los informes municipales son desfavorables, pero agrega que lo son por cuestiones que requieren años para revertirse.







