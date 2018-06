Junts per Lô ve riesgo en ubicar Es Banyer en un solar expropiado

«La propuesta del PP de ubicar el nuevo centro de salud en un solar al lado de la escuela Mestre Duran puede complicar mucho el tema» puesto que «planea el riesgo de reversión» a los propietarios de unos terrenos que fueron expropiados. Así lo advierte Junts per Lô con respecto a la tercera propuesta planteada por la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, para ubicar el futuro centro de salud del municipio en una parcela de Cala en Busquets.

La formación explica, que el Ayuntamiento es propietario de esos solares por vía de la expropiación. Para llevarla a cabo «tuvo que clasificar la zona para equipamiento escolar y justificar que la expropiación era verdaderamente necesaria», indica Junts per Lô. Una expropiación que fue denunciada por los propietarios y aún hoy es objeto de litigio judicial por el precio fijado. La oposición agrega en este sentido que el equipamiento escolar previsto era para una escuela de Primaria y quedaba reserva para un segundo centro de Secundaria. «Esta reserva no era exagerada porque el actual instituto ya ha sido ampliado y podría quedarse pequeño».

Es así como la formación advierte que la sustitución del uso que propone el Ayuntamiento para ubicar allí el centro de salud «puede otorgar razones al antiguo propietario» porque «con este hecho de cambiar el destino, el Ayuntamiento confirmaría que la reserva resultó excesiva y no era del todo necesaria».

Agrega la portavoz Maria Camps que las normas de expropiación cuestionan estos cambios. Otorgan el derecho a la reversión al propietario y a replantear valoraciones e indemnizaciones. «Se puede cambiar el uso, pero debe justificarse y abre la oportunidad que sea cuestionado e impugnado», especifica.

En concreto, la ley de expropiación forzosa reza en su articulado que «en el caso de no ejecutarse la obra (...) así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados (...) el dueño podrá recobrar la totalidad o parte sobrante de los expropiado». No obstante, no habrá derecho de reversión cuando «se acuerde justificadamente una nueva afectación». En este supuesto, el dueño puede alegar en defensa de su derecho a la reversión y solicitar la actualización del justiprecio si no se hubiera ejecutado la obra o establecido el servicio inicialmente previstos». Para Junts per Lô, «da la sensación que la improvisación se está apoderando de la Sala».

Maria Camps.