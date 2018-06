Aposta pel transport públic. Aposta per una Menorca més sostenible

Menorca té més de 40 línies de transport públic que possibilita la mobilitat pels principals nuclis poblacionals de l’illa: tots els de més de 500 habitants estan connectat i més de 35 platges tenen servei d’autobús directe.

I és que apostar pel transport públic és una aposta per la mobilitat sostenible. Per començar, és una ajuda per al medi ambient, ja que redueix la presència de gasos contaminats a l’atmosfera.

També ajuda a descongestionar el tràfic, especialment les ciutats, de manera que són manco sorolloses.

L’aposta pel transport públic creix a Menorca: l’any passat va tenir més de 2,3 milions d’usuaris.

■ Més informació sobre les lìnies de transport públic a la web Mou-t Menorca.