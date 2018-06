Menorca vivirá un verano con casi treinta obras en medio de la calle

Una isla patas arriba y con los picos y las palas en medio de la calle. Menorca vivirá un verano frenético en obra pública con turistas que compartirán espacio con máquinas y obreros. Cerca de 30 son las obras que o ya se están ejecutando o se ejecutarán próximamente y que, por tanto, afectarán a la temporada veraniega.

Una concatenación de motivos han llevado a esta realidad. Por un lado, la mayor alegría de los ayuntamientos en cuanto a obra pública. «Nuestro objetivo es invertir para mejorar el municipio, dedicamos todo cuanto se puede a obra pública», aseguraba este martes la teniente de Alcaldía de Urbanismo y Obra Pública, Dolors Antonio. Pero a ello se le suma la partida que el Consell puso a disposición de los ayuntamientos para inversiones financieramente sostenibles y que deben de haberse ejecutado dentro de este año, en concreto, antes del 30 de noviembre. Estos plazos hacen imposible esquivar la temporada.

Los alcaldes coinciden en que pese a no agradarles la idea de generar molestias en verano, lo importante es no perder la inversión procedente del Consell y que se dedica a obras importantes para los municipios. «No me gusta nada tener el pueblo en obras porque crearemos molestias, pero para tenerlo bien, primero debemos tenerlo mal», aseguraba el alcalde de Ferreries, Josep Carreres.

A todo ello hay que sumar otro motivo con el que han tenido que lidiar los ayuntamientos y que ha retrasado en algunos casos la licitación de proyectos. Se trata de la nueva ley de contratación cuya adaptación de pliegos y su publicación en la plataforma estatal de contratos ha tenido sus efectos. El alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, apunta a retrasos de un par de meses hasta que no se han adaptado a la nueva normativa. Y ayer mismo licitaba la primera actuación con el nuevo sistema. En Maó no consideran que haya retrasado excesivamente las licitaciones, aunque Dolors Antonio asegura que «hemos tenido mucho cuidado a la hora de revisar y adaptar los pliegos y evitar cualquier error».

Además de las obras que afectan a los ámbitos municipales, hay que sumar la mejora de la carretera general entre Ferreries y Ciutadella, así como la actuación en la Me-2 que discurre entre Maó y Es Castell y que se inició la semana pasada. Está previsto que concluya en algo más de una semana.

Maó. Tiene en marcha la consolidación del cantil de la zona del Parc de Rochina, una actuación que está prevista que concluya en agosto. Asimismo, esta misma semana acabarán las obras de la calle Infanta. Y también se están ejecutando mejoras en tramos de las calles Ciutadella y Carrer de la Plana dirigidas a solucionar las filtraciones que genera la red de saneamiento a viviendas. Estas dos actuaciones acabarán este mes. Hay que sumar, a su vez, la primera fase de saneamiento de Cala Llonga que, pese a afectar a los meses del verano, «intentaremos minimizar al máximo las molestias alterando la previsión inicial de obras si es necesario», indica Dolors Antonio.

Ciutadella. El Ayuntamiento confía en que las obras de mejora de la zona del Canal Salat, pendientes de la capa de asfalto, estén listas antes de Sant Joan, mientras que la actuación en la calle Salord i Farnés se ejecutará después de las fiestas, tal como lo acordó el Ayuntamiento con los vecinos. Es más importante la actuación que el momento de su ejecución. Al igual ocurrirá con las obras de conexión de Cala Morell a la red de alcantarillado que también se llevarán a cabo dentro de la temporada, aunque «generarán mínimas molestias porque no afectarán a la carretera, discurren por la cuneta», asegura el concejal de Mantenimiento de la Vía Pública, José López. Pueden darse cortes, pero serán puntuales.

Alaior. Descarta tener obras en las urbanizaciones para no interferir en la actividad turística. Habrá, no obstante, dos proyectos que comenzarán en unas pocas semanas. Se trata, por un lado, del embellecimiento del entorno del Convent de Sant Diego que está previsto que se inicie una vez concluya el calendario escolar. Y por otro lado, la primera fase de las obras para dotar de saneamiento L’Argentina, prevista para empezar en julio o agosto.

Ferreries. La actuación que mayor afectación tendrá en el pueblo será la sustitución parcial de canalizaciones en varias calles. El proyecto aún no está adjudicado aunque el alcalde, Josep Carreres, prevé su contratación en breve. Tiene en marcha las obras de apertura de un tramo de pasaje que discurre entre las calles Avinguda Jaume Mascaró y Goya. Debía ejecutarse la consolidación del acantilado de Cala Galdana, que, finalmente se retrasa.

Es Castell. Cuenta con actuaciones en varias calles de la localidad para tener preparadas las canalizaciones para el gas natural, además de la mejora del firme. Está pendiente de asfalto. El alcalde confía en que el viernes día 22 hayan concluido las obras. Afecta a las calles Stuart, Sant Bernadí, Mirada de Calasfonts, Batlle Pons y un tramo de la calle Sant Jaume. Con respecto a la red de alcantarillado de la Cala Sant Esteve, el alcalde tiene dudas de que se pueda ejecutar antes del 30 de noviembre. Es una obra financieramente sostenible. Y se ha topado con problemas administrativos y de tramitación. No hay decisión tomada. Hay que analizarlo.

Es Mercadal. También tendrá obras en varias calles de la localidad. Se trata de dos proyectos, ambos se refieren a un cambio de las tuberías de agua, aceras y firme. La primera discurre desde el polígono de Llinàritx por, Hort des Jurats, Pla de Ses Eres, Carrer Tramuntana hasta las pistas de tenis municipales. La segunda actuación afecta a las calles Mirada del Toro, Doctor Fleming, Mestre Gari y Miguel de Cervantes. El alcalde, Francesc Ametller, dice que las previsiones son que las obras empiecen a finales de agosto y «procuraremos empezar donde menor afectación cause a los comercios». Además, indica que los pliegos para la contratación van a puntuar a las empresas que reduzcan los plazos de ejecución «para llegar a tiempo». Hay que sumar la renovación de la piscina municipal, ya en marcha.

Es Migjorn Gran. En este caso, la adecuación de hasta ocho calles que también reciben cuantía del Consell para inversiones financieramente sostenibles se posponen al día 5 de septiembre. No se ejecutarán en pleno verano, pero aún afectarán a una parte de la temporada. Se trata, por un lado, de la reforma del tramo norte del Carrer Major (desde Sa Plaça hasta la entrada de Es Mercadal) y parte de la Avinguda de la Mar. Por otro lado, se actuará en las calles Mirada del Toro, Sant Llorenç, Bernat Alzina, Sant Jaume, Carrer Nou y Es Carritxaret. Actualmente se está ejecutando un aparcamiento en la Avinguda de Binicudrell para veinte coches. Falta aglomerar. El Ayuntamiento aprovechará la actuación para mejorar el firme de un tramo de la Avinguda de Binicudrell.