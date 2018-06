Dos cruceros más que debían llegar al puerto de Maó se van a Ciutadella

Los 294 metros de eslora del crucero «Queen Victoria», que iban a suponer este jueves un nuevo récord en cuanto a magnitud para el puerto de Maó, han optado también por cambiar de destino y recalar en Ciutadella. Y no es el único caso esta semana. La escala prevista el sábado en Maó por el «Club Med 2» también ha anunciado el traslado de su escala a la otra punta de la Isla. De este modo, ambos adoptan la misma decisión que el «Costa Victoria» para, de momento, sus siete primeras escalas de la temporada, aunque a cada uno de estos tres casos los rodean circunstancias distintas.

El «Queen Victoria», en su única escala prevista este año en la Isla, tenía que fondear en la bocana del puerto de Maó. No puede entrar. Mantuvo esta idea hasta última hora, pero finalmente la semana pasada optó por cambiar Maó por Ciutadella, donde igualmente fondeará pero con una operación de barqueo mucho más sencilla y corta en tiempo y distancia. Este es un elemento determinante. Se da la circunstancia de que Cunard Line y Costa Cruises, los operadores de «Queen Victoria» y «Costa Victoria» respectivamente, pertenecen al mismo grupo empresarial, por lo que podría haberse producido la influencia de un caso sobre el otro. El «Queen Victoria» transporta a unos 2.000 pasajeros.

El «Club Med 2», de 187 metros de eslora, podía atracar sin problemas en los muelles del puerto de Maó, pero aún así ha optado por cambiar a Ciutadella donde tiene que fondear. De hecho, en este puerto no se dan en estos momentos las condiciones para que atraque un crucero durante las horas que necesita. No han trascendido las razones de la decisión del cambio de destino de este crucero. Podría ser algo puramente comercial, un reclamo. Según fuentes del sector, el «Club Med 2» había solicitado permiso para desarrollar distintas actividades náuticas desde el mismo barco tanto en Maó y en algún puerto de Mallorca. No los obtuvo porque la normativa no lo permite. Tampoco podrá en Ciutadella. El «Club Med 2» tiene otra escala prevista en Maó en octubre, que de momento mantiene.