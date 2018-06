El Parlament aprueba aumentar las dietas para los enfermos que se desplazan fuera de Menorca

El Parlament balear ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) presentada por Més per Menorca y Gent per Formentera relativa al incremento de las compensaciones por desplazamientos de los usuarios del IbSalut por asistencia sanitaria fuera de su isla de residencia.

Esta iniciativa, que ha sido defendida por las diputadas Silvia Tur y Patricia Font en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de este martes, insta al Govern a revisar los importes abonados para diferentes conceptos -transporte terrestre, dietas y alojamiento- de forma que, como mínimo, y con entrada en vigor a partir del próximo año 2019, se equiparen a la media real de los precios de mercado.

Además, la Cámara balear también solicita al Ejecutivo balear que implemente, dentro del presente año, las medidas necesarias para hacer posible el acortamiento gradual de los plazos máximos de pago actuales de seis meses a un mes, para todas aquellas solicitudes de compensación que hayan sido debidamente justificadas.

Por otro lado, el Parlament también ha adoptado un acuerdo sobre el escrito presentado por Norka López, mediante el que solicita que la comisión convoque a Guillem Bou, matemático que ha detectado una alteración en el índice hipotecario IRPH, el cual afecta a una parte de las hipotecas.