Obligado tener el B1 de catalán para ser jardinero en Alaior

Tras la polémica lingüística desatada primero en el ámbito de la sanidad balear y luego en el de los enterradores de la bolsa de trabajo de personal eventual de Palma, ahora la mirada vira hacia los jardineros municipales.

El Ayuntamiento de Alaior acaba de poner en marcha un proceso de selección para profesionales de jardinería temporales en el que los aspirantes deben acreditar conocimientos de catalán. Las bases que rigen el proceso de selección de los aspirantes a formar parte de esta bolsa de profesionales para poder ser contratados en régimen temporal establecen como requisito la acreditación del «conocimiento de lengua catalana correspondiente al nivel de certificado B1».

El documento establece que los solicitantes deben aportar el título o certificado oficial correspondiente o bien pueden superar una prueba específica de acreditación del nivel de conocimientos que se exige. Con el resultado de esta prueba el aspirante será calificado «de apto o no apto». La prueba «en todo caso será eliminatoria», especifica.

El Ayuntamiento de Alaior achaca este requisito que incluyen las bases a una imposición del Govern de Francina Armengol de la que es imposible huir. El concejal de Policía, Brigada y Recursos Humanos, Arturo Pons, explica que las bases de esta bolsa «cumplen con una normativa balear» publicada en abril de 2016 sobre medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública en la que se establece «cuál debe ser el nivel de catalán para estos ámbitos» y agrega Pons que «el nivel 6, al que pertenecen los jardineros, deben acreditar según esta norma el nivel B1, es de obligado cumplimiento, no tenemos potestad para ir contra esta ley», a lo que añade que «no cumplirlo puede ser motivo de impugnación de las bases y echar por tierra todo el trabajo realizado».

Destaca, no obstante, que en caso de no disponer del título requerido, el Ayuntamiento realizará las pruebas para que carecer del documento no sea un obstáculo. El aspirante debe solicitar esta prueba dentro del plazo de presentación de las solicitudes.