El Consell muestra su malestar por los retrasos de Vueling y pide una reunión

Los recurrentes retrasos y cancelaciones que está viviendo el Aeropuerto de Menorca –muchos de ellos protagonizados por Vueling, la compañía que más vuelos opera– no han pasado desapercibidos para el Consell, que la semana pasada pidió una reunión al más alto nivel con la aerolínea Vueling para trasladar el «malestar» con la situación y reclamar explicaciones, según confirmó ayer la vicepresidenta de la institución y consellera de Promoción Turística, Maite Salord, quien señalaba que no solo afecta a la movilidad de muchos menorquines que no cuentan con demasiadas alternativas a Vueling para ir a su principal destino, Barcelona, sino que «daña a la imagen turística».

Salord destacó que es más efectiva una reunión cara a cara que una carta y aseguró que han reclamado que la reunión –que todavía no tiene fecha– tenga lugar antes de que termine el mes de junio. Salord lamentó que «no puede ser esta incertidumbre», la que genera no saber a ciencia cierta si tu vuelo va a llegar a tiempo o si se va a cancelar, y subrayó que «no se puede funcionar de esta manera» en un momento crucial de la temporada.

Precedente

No es la primera vez que Salord se reúne con Vueling para trasladarles el malestar por las incidencias en su operativa con Menorca. Hace justo un año –cuando los problemas de Vueling eran aún mayores– se sentó con la responsable de relaciones instituciones de Vueling, Sílvia Estivill, para pedirle explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo. También desde las agencias de viaje clamaron por el alud de reclamaciones que habían motivado los grandes retrasos y cancelaciones.