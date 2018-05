El alquiler turístico se desmadra: piden 110 euros por dormir en una furgoneta

Se acercan los meses centrales de la temporada turística y más allá de la tradicional oferta hotelera y del polémico alquiler vacacional, al abrigo de portales como el estadounidense Aibnb aflora otro tipo de oferta poco convencional y sorprendente en algunos casos, como el del anuncio actualmente activo que ofrece pasar las vacaciones en Menorca en una furgoneta por 110 euros la noche.

El anuncio reza que se trata de un furgón espacioso de 2,5 metros de alto y cuatro de largo, con dos camas de dos plazas en litera (aunque se comercializa para tres personas), ducha, cocina de dos fogones y un tanque de 80 litros de agua. Se advierte de que se trata de un alojamiento «inadecuado o inseguro» para bebés menores de dos años y que «puede haber ruido», unas características que no cumplen los más mínimos requisitos de calidad de un alojamiento turístico y que –no podría ser de otra forma– no cuenta con licencia de actividad.

La otra oferta

No se trata de un caso aislado, aunque sí especialmente llamativo por el elevado precio. Actualmente en el portal más famoso de alquiler turístico se oferta en Menorca hasta siete alojamientos en vehículos, la mayoría autocaravanas que pueden circular, pero también hay una roulette sin vehículo por 30 euros la noche. Este tipo de alojamiento, explican desde la Conselleria de Turismo de Govern, se encuentran en un limbo legal a falta de que se definan las tipologías de alojamiento turístico, lo que complica actuaciones inspectoras.

También es significativa la oferta de embarcaciones, comercializadas como alojamiento turístico. A día de ayer había activos 14 anuncios con precios desde los 1.500 euros la noche hasta los 50. Aparentemente ajena a la normativa balear sobre el alquiler turístico, cada día se incorporan a Airbnb nuevos anuncios de alojamientos que no cumplen con los más mínimos requisitos legales. Se ofrecen alojamientos sin licencia de actividad y otros que tampoco podrían llegar a tenerla, como viviendas compartidas, habitaciones y pisos en el centro de las poblaciones, algo que no está permitido y que a la vista de la zonificación que aprobará el Consell en breve no lo estará en el futuro.