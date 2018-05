Aparecen pintadas en una de las cuevas protegidas de Calascoves

"Are you hippie?". Con este grafiti en color verde y de grandes dimensiones amanecía hace unos días una de las cuevas protegidas de Calascoves. Rubricado sobre una de las planchas de hierro con que se cerraron las cavidades para evitar nuevas ocupaciones, la necrópolis, declarada Bien de Interés Cultural, no ha sufrido daños.

Su limpieza no ha requerido de ningún estudio previo, tal como desvela el conseller de Cultura y Patrimonio, Miquel Àngel Maria, puesto que "no afecta al patrimonio histórico" sino al impacto paisajístico.

La pintada fue detectada por los vigilantes del Servei de Patrimonio del Consell y la empresa que el Consell tiene contratada para la limpieza de yacimientos ya tiene programada una intervención para eliminar este grafiti. Se ejecutará en los próximos días.