La ampliación de la Reserva de Biosfera al mar contempla 12 millas desde la costa

El proyecto presentado el pasado año a la Unesco para que incluya el mar que rodea Menorca en su consideración como Reserva de Biosfera contempla que se establezca en una distancia de 12 millas desde su perímetro costero. Esa fue la elección consensuada que adoptó el equipo encargado de elaborar este trabajo dirigido por Marta Sales Villalonga.

La doctora en Biología fue la encargada de explicar este sábado el making of de este informe durante la última jornada del Congreso Mundial de Biosfera, Islas y Zonas Costeras que concluyó también ayer en el Club Nàutic Ciutadella. Sales recordó que fue el propio comité internacional el que primero sugirió y posteriormente instó al Consell a que tuviera en cuenta el mar dado que no tenía sentido que una Isla menor no lo incorporara a su condición de reserva.

