El nuevo centro de salud de Alaior, atascado en la interpretación jurídica

La interpretación del Decreto-ley 1/2018 de medidas urgentes para la mejora de los equipamientos públicos de Balears mantiene en posturas enfrentadas al IB-Salut y al Ayuntamiento de Alaior a cuenta del proyecto de nuevo centro de salud de Es Banyer, que en estos momentos se ve má lejos que cerca de su realización.



El gerente del Área de Salud de Menorca, Antoni Gómez Arbona, y el director de Atención Primaria, Txema Coll, han insistido este viernes en declaraciones a los medios en que el equipamiento sanitario es urgente y necesario, que el IB-Salut mantiene la partida de 2,8 millones de euros para construirlo pero que "necesitamos el espacio", bien sea en el antiguo colegio La Salle o en la parcela Verge del Toro (zona escolar, también conocida como Es Pouet), ambas opciones como ha adelantado "Es Diari", son buenas para la Conselleria de Salud.



La segunda ubicación es la que ya se barajó en 2009 pero el escollo es que contiene una franja de terreno calificada como zona verde. Gómez lo ha dejado claro y ha declarado que "los problemas urbanísticos los tiene que resolver el Ayuntamiento" y ha añadido que "la reubicación de la zona verde no la podemos hacer nosotros".



Sin embargo, en una rueda de prensa convocada inmediatamente después de la del IB-Salut pero por separado, en el Consistorio de Alaior, la alcaldesa, Misericordia Sugrañes ha lamentado que Alaior no tenga "el mismo trato que otros municipios de Balears" y ha recordado que la aplicación del Decreto 1/2018 resolvería la cuestión de la zona verde si el Govern tuviera voluntad de hacerlo. Para ello, ha recordado, el Consistorio remitió el pasado marzo la solicitud de que el nuevo centro sanitario sea declarado una inversión de interés autonómico (tal y como acordó el pleno de la Corporación). Envió dos escritos, uno a la Conselleria de Ordenación del Territorio y otro a la Conselleria de Salud con la misma petición que, según ha manifestado hoy Sugrañes, todavía no ha sido respondida.



La alcaldesa ha recalcado que la parcela de la zona escolar "es suya" porque se cedió poco antes del cambio de gobierno municipal en 2011, "tienen el terreno, tienen el proyecto y la partida", ahora solo falta resolver el problema de la zona verde, algo que para el equipo de gobierno de Alaior sigue pasando por la aplicación del Decreto-ley. Si el IB-Salut remite al Ayuntamiento a la vía de la modificación del Plan General "nos está engañando" ha dicho Sugrañes, al decir que es urgente, "porque no se hará", ha criticado.