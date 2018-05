Pacientes ostomizados desaprueban los nuevos baños del ‘Mateu Orfila’

La Asociación Balear de pacientes de Crohn, Colitis Ulcerosa y Ostomizadas (Abacco) ha criticado la «incongruencia o falta de coordinación» del IB-Salut al promover proyectos como el de Paciente Activo e ignorar a la entidad a la hora de instalar los baños para ostomizados en el Hospital Mateu Orfila.



El presidente de la asociación, Héctor Garrido, declaró este martes a «Es Diari» que dichos baños en el hospital menorquín «no son adaptados, es falso», y que para el proyecto no se ha consultado a los pacientes, englobados por esta única entidad en todo Balears. Según Garrido, no basta «con una pegatina y un espejo» para que un baño se pueda considerar adaptado a las necesidades de las ostomizadas (personas con un orificio artificial en el abdomen por donde dar salida a la orina y las heces, que se recogen en una bolsa adaptada al cuerpo). «Esto que se ha hecho no es útil ni real», insistió Garrido, «y si la Conselleria lo da por bueno nuestra lucha se va por los suelos».



Abacco ha interrogado a Salud sobre las bases del II Concurso de Innovación en Enfermería y el criterio seguido para elegir este proyecto. Garrido asegura que hay ya un modelo de baño adaptado promovido por una asociación de pacientes en Galicia que cuesta poco más de 300 euros y no entiende cuál es el papel de las entidades si no se tiene en cuenta sus opiniones. «No somos mascotas, somos supervivientes de enfermedades muy agresivas, y el perfil no es el de una persona de 80 años sino que las hay de todas las edades», explicó.