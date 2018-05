Fomento acepta que la OSP a Madrid sea de 6 meses y no pise la temporada

Aunque la negociación sigue abierta y no se han cerrado al cien por cien las condiciones del contrato, todo apunta a que el nuevo periodo de Obligación de Servicio Público (OSP) en la ruta aérea entre Menorca y Madrid tendrá una duración de seis meses, y no de ocho como hasta ahora. El Ministerio de Fomento acepta los argumentos esgrimidos por el Govern y el Consell y comparte que en mayo y octubre, el primer y último mes de la temporada oficial, la ruta tiene suficiente demanda como para despertar el interés de las compañías, por lo que no es necesario seguir subvencionando la conexión durante esos dos meses.

Desde la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad confirmaron ayer que esta petición ha sido aceptada por el Ministerio de Fomento y que la gran fuente de conflicto está en la tarifa de referencia, el precio fijado para los billetes. Como ya avanzaron la semana pasada, tanto desde el Govern, como desde el Consell se solicita reducir ese precio de referencia de los 130 euros actuales por trayecto a 60 euros, mientras que el Gobierno solo parece dispuesto a bajar hasta los 115 euros. Todo lo que no sea descender de 90 euros sería visto como una rebaja insuficiente para el Ejecutivo autonómico.

Más allá del precio de la conexión de temporada baja, se espera que la eliminación de la OSP de los meses de mayo y octubre, permita aumentar el número de opciones que los pasajeros tienen para moverse entre Menorca y la capital de España, teniendo en cuenta que hasta el momento la ruta subvencionada ha sido de operación exclusiva para la compañía contratada, en este caso Air Nostrum.

[Lea la noticia completa en la edición impresa del 22 de mayo en Kiosko y Más o My News]