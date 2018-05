MÉS per Menorca exige a PP, PSOE y Cs que no bloqueen el gobierno de Catalunya

MÉS per Menorca rechaza la alianza entre PP, PSOE y Cs que ampara no publicar en el Boletín Oficial del Estado el nombramiento de los consellers catalanes que están en prisión y huidos, lo que para los nacionalistas menorquines es un bloqueo del gobierno de la Generalitat.



La formación menorquinista califica en un comunicado de «antidemocrática» la actitud de los partidos constitucionalistas, que atenta contra «el autogobierno de Catalunya».



Además, MÉS sigue reclamando al gobierno central diálogo para encontrar una solución política y pacífica al conflicto, que se respete a los resultados del 21 de diciembre y la formación del nuevo gobierno de la Generalitat, la desactivación del artículo 155, y la retirada de los cargos contra los políticos y activistas encarcelados o «perseguidos» por sus actividades pacíficas a favor de la autodeterminación de Catalunya.



El partido econacionalista también considera que la alianza de las fuerzas constitucionalistas no tiene en cuenta el resultado registrado en las urnas, que es donde nace una representación parlamentaria determinada que, al mismo tiempo, elige un presidente. Un hecho que, para Més per Menorca, demuestra «el deterioro de las libertades públicas y derechos fundamentales en el estado español»