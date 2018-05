Mar Blava recoge más de 25.000 alegaciones contra el MedSalt

La Alianza Mar Blava ha recogido más de 25.000 alegaciones contra el proyecto MedSalt-2 reactivado entre las islas de Mallorca y Menorca y al sur de las Pitiusas.



La Alianza ha mostrado su «satisfacción» por esa cifra y no ha descartado recurrir a la Justicia si, con las alegaciones, no se «reparan los errores» y no se repite el proceso.



Según ha explicado el secretario técnico Carlos Bravo, este lunes han entregado en la Delegación del Gobierno en las Pitiusas un total de 10.425 alegaciones que todavía no habían sido registradas.



Bravo ha lamentado que el plazo facilitado para alegar era «mucho menor» y «mucho más corto de lo que establece la legislación». «El procedimiento de información pública y trámite de audiencia puesto en marcha por el Ministerio de Asuntos Exteriores es claramente irregular, se ha saltado la normativa y ha generado una situación de indefensión», ha explicado Bravo, quien ha reiterado que por estos motivos han solicitado la anulación del procedimiento.



Desde Mar Blava han asegurado que su objetivo era que «a diario» el Ministerio recibiera «cientos y cientos» de alegaciones para «evidenciar la oposición» que hay al proyecto en Baleares y en otras zonas como Comunidad Valenciana o Andalucía.



«Si se hubiera aplicado la legislación, se habrían tenido unos diez días más para alegar, y ya con la maquinaria en marcha, se hubieran duplicado las alegaciones», han dicho desde la Alianza, recordando que el Ministerio «ha robado días y no ha puesto ni un enlace en su web a todo el procedimiento para difundir el periodo de información pública».



«La ley exige que se haga la máxima difusión del trámite y no se ha cumplido», han declarado. «Se ha hecho un esfuerzo importante y no sólo contra este proyecto ya que el MedSalt-2 hace un llamamiento expreso a las petroleras para que presenten después sus proyectos de prospecciones», ha asegurado Mar Blava.