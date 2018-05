Aviba alerta de que la conectividad aérea se reducirá a partir de octubre

La Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Baleares (Aviba) ha asegurado este lunes que la conectividad aérea de Menorca se reducirá a partir del próximo 28 de octubre y ha mostrado su preocupación ante este hecho.



«A partir de esa fecha, la ruta denominada como Obligación de Servicio Público (OSP) no estará operativa, lo que implica no sólo que el ciudadano menorquín no podrá comprar sus desplazamientos a la Península, sino que tampoco podrá conexionar desde la Isla a otros destinos», ha declarado el presidente de la entidad, Antoni Abrines.



Desde Aviba han indicado que ya se ha detectado malestar entre las agencias de viaje, que están trasladando a la agrupación la incertidumbre de muchos viajeros menorquines, o residentes en la Isla, a la hora de reservar sus billetes de Navidad.



«En muchos casos son personas que reservan vuelos de larga distancia, pero se ven imposibilitados a realizar su reserva porque no pueden asegurar la conexión desde el archipiélago a la Península», ha remarcado Abrines.



«El problema es que, cuando sepamos con qué frecuencia contamos para los desplazamientos, los billetes de larga distancia habrán subido los precios. Esta falta de previsión perjudica considerablemente a la economía de los residentes menorquines», ha incidido.