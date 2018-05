La patronal de alquiler turístico: la zonificación de Menorca crea ciudadanos "de primera y de segunda"

Habtur Balears ha presentado este lunes el documento de alegaciones a la propuesta de zonificación presentada por el Consell de Menorca al considerar que «crea ciudadanos de primera y de segunda clase».

El presidente de la patronal de alquiler turístico de Balears, Joan Miralles, ha destacado en un comunicado que aunque les parece «un paso adelante el hecho de abrir la posibilidad de ejercer la actividad en los núcleos eminentemente turísticos de Menorca, la propuesta de la institución insular cierra las puertas a los núcleos tradicionales».

«Nos parece un agravio comparativo teniendo en cuenta que la actividad del alquiler turístico desestacionaliza y permite repartir los ingresos del turismo entre la clase media», ha añadido.

Asimismo, desde la patronal han considerado que los turistas alojados en viviendas favorecen la oferta complementaria. «Son turistas que quieren vivir la experiencia de integrarse en la sociedad, vivir el día a día de barrios, pueblos y ciudades y, en Menorca, se les negará la posibilidad», han subrayado.

El documento de alegaciones a la zonificación registrado este lunes argumenta que la propuesta no contempla ningún indicador de generación de riqueza, no respeta la libertad del establecimiento, así como tampoco justifica las razones de interés general y no responde a ningún criterio desestacionalizador.