El leve aumento del precio de la leche no zanja los problemas del sector lácteo

El leve incremento del precio base de la leche a 34,25 céntimos que se produjo a principios de año no ha logrado, de momento, zanjar la grave crisis que padece, desde hace años, el sector lácteo. Los ganaderos mostraron este desánimo en el marco del 38º Concurs Morfològic Nacional Selecte Reproductor Boví-Frisó que se celebra en el recinto firal de Campos y que contó, en esta nueva edición, con la participación de 69 animales procedentes de veinte ganaderías, quince de Menorca y las otras cinco de Mallorca.

Hay que destacar que con respecto al año anterior se ha incrementado tanto el número de animales (62) como el de ganaderías participantes (17). La Associació Frissona Balear, junto con el Ayuntamiento de Campos, organizan este evento que sirve para dar un impulso al sector y reconocer el trabajo de los ganaderos.

«Tienen que darse prisa, porque si no, no llegarán a tiempo. De las 420 vaquerías que había en Campos en los 80 quedan en 2018 solo ocho. A pesar de que nos han subido el precio estamos peor. Hace tres años, cuando se hizo una subida, en poco tiempo se vieron cambios, pero a tres meses todavía no lo hemos notado». Así opina Rafel Barceló, uno de los ganaderos, quien participa en el concurso desde hace 27 años.

Los participantes coincidían en señalar que después de la compra de Agama y Laccao por parte de Damm hay una ligera esperanza, pero avisan de que «no se puede perder más tiempo. Hay que acelerar». Entienden que una de las opciones que daría aire a este sector sería que «los hoteleros y los propios consumidores apostaran por los productos de aquí y que la Administración también nos diera un impulso».

En Menorca, aunque la situación es distinta, también viven su crisis. Así lo explicó Tofol Capó, de Biniseguí Vell. «La crisis, dentro de la gravedad, está estable. Los cereales han subido de precio, y en Menorca si sobrevivimos es gracias a la educación, a la gente que le gusta cuidar el campo, porque es una profesión vocacional».

Los ganaderos menorquines se llevaron un año más en Campos los principales premios. La vaca gran campeona fue Son Quart Delete Jeyn, de Son Quart de Ciutadella. La vaca gran campeona reserva fue Algendar, D’en Gomila de Maó, y la vaca joven campeona: Binillubet Mccutchen Ursula, de es Mercadal.