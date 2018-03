Las ofertas de los ‘rent a car’ hunden las ventas de los concesionarios de ocasión

La irrupción de las grandes empresas de alquiler de coches en el mercado de la compraventa de vehículos de segunda mano está suponiendo un duro golpe para los concesionarios, que han visto caer drásticamente sus ventas ante la agresiva competencia de las cadenas de ‘rent a car’. Las combativas ofertas de las empresas de alquiler, especialmente llamativas en los coches seminuevos –incluso con tan solo algunos meses de antigüedad– han restado clientes a un sector que lleva años atravesando una complicada situación.

Los concesionarios que venden vehículos de ocasión han tenido que convivir tradicionalmente con las empresas de alquiler de coches, que «desde siempre hemos recurrido a la venta para poder renovar la flota», explicó ayer la presidenta de la Asociación Empresarial Menorquina de Alquiler sin Conductor, Joana Capó.



Sin embargo, de un tiempo a esta parte, «las multinacionales y grandes empresas de ‘rent a car’ han introducido una nueva forma de trabajar. Alquilan coches solo una temporada y los ponen la venta, incluso antes de que termine la campaña turística y con potentes páginas web», lamentó el gerente del concesionario Autocenter, Ernesto Previ, quien reconoce que «nos está afectando y cada vez más».

La caída

Aunque no existen estadísticas sobre el descenso de clientes que han vivido como consecuencia de esta competencia perfectamente legal –cabe decir–, el presidente de la Asociación de Concesionarios del Automóvil de Menorca, Orestes Carreras, es muy gráfico al describir la situación: «Hablando con vendedores de segunda mano de Menorca me comentan que no están vendiendo nada en comparación con hace unos años».



