El PP elude la autocrítica sobre el parque acuático y pide al Consell que lo defienda

El PP de Menorca reaccionó ayer a la sentencia que anula el interés general otorgado al proyecto de parque acuático en Biniancolla durante su etapa al frente del Consell. Lo hizo a través de un escueto comunicado en el que manifestó su «pleno convencimiento» de que la sentencia «es recurrible» y en el que reclamó al actual equipo de gobierno que defienda los intereses de la institución: «Lo importante es que la apelación se haga lo suficientemente argumentada», afirmaron, en un escrito sin espacio para la autocrítica.

Los populares se refirieron a la valoración hecha por la presidenta del Consell, Susana Mora, el día en que se hizo pública la sentencia –en la que afirmaba que la misma era excesivamente simplista y no suficientemente argumentada– para reforzar la justificación de que el Consell tiene margen para que la sentencia no llegue a ser firme y no implique futuras indemnizaciones.

En ese sentido, los populares afirmaron que «creemos que el Consell dispone de suficientes recursos para evitar la indemnización» y ofreció al equipo de gobierno «toda la colaboración que necesite» para que la vía judicial llegue a buen puerto y no desemboque en una demolición que podría tener graves consecuencias para las arcas de la institución insular.

Los populares sacaron pecho de su defensa del caso Cesgarden y recordaron que «cuando la sentencia sí era firme conseguimos que el juez anulara los puntos dos, tres y cuatro de la misma», lo que permitió «ahorrar un total de once millones de euros a todos los menorquines», en alusión a la reclamación adicional de la promotora.