«Las fotos son un homenaje a las mujeres como fuente de vida»

«Podía esperar polémica en Maó, cuando se exhibieron estas fotos en la Biblioteca en el Día contra la violencia de género. Pero no pasó nada. Por eso no esperaba que sucediera en Sant Lluís».

Con estas palabras expresaba ayer la fotógrafa Llum Clara, la sorpresa que le ha causado el revuelo por sus fotografías para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora. «Habían visto mis obras en la biblioteca y me invitaron a hacer una exposición en Sant Lluís», señala Clara, quien asegura que «la intención es hacer un homenaje a la mujer, como fuente de vida y de proyectos, porque somos grandes creadoras». Y es que, según dice, con estas fotos «invito a las mujeres a que nos miremos, nos conozcamos, observemos nuestra sexualidad... Son unas fotos para el empoderamiento de la mujer», justifica, a la par que rechaza algunas críticas. «Estas mujeres no son ningún objeto, primero, porque no anuncian nada como hacen los anuncios que imponen cánones de belleza, y segundo, porque el cuerpo desnudo es natural. Otra cosa es que una marca de coches lo utilice en su publicidad», lamenta.

Admite Clara que «me sabe mal que haya habido este malentendido, porque yo no veo a la mujer como un objeto». Aún así, «entiendo y puedo empatizar con aquellos a quienes no les haya gustado las fotos». Ante este hecho, dice, «lo que hay que hacer es debatir, porque ¿quién dice que yo tenga razón? ¿O que la tengas tú?», añade, asegurando que «para mi es preciosa cada una de estas mujeres fotografiadas». Llum Clara estará presente, con sus obras, en los actos del Dia de la Dona en Ciutadella y en Maó.