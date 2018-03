El teléfono de emergencias gestionó 4.827 incidentes en Menorca en 2017

El teléfono de emergencias 112 atendió en Menorca a lo largo del año pasado un total de 26.497 llamadas y gestionó 4.827 incidentes relacionados con casos de emergencia vital y no vital, asistencia, denuncias y personas desaparecidas, según ha informado este miércoles en rueda de prensa el director del centro 112 de Balears, Vicente Soria, quien ha añadido que los incidentes gestionados suponen un aumento del 0,91 por ciento en relación a los de 2016.



Soria ha indicado que, por categorías, el 36,69 por ciento de estos incidentes están relacionados con la actividad urbana o rural, como por ejemplo caídas en la vía pública o incendios en viviendas; un 33,13 por ciento con el tráfico de personas; un 20,57 por ciento con la seguridad ciudadana, como robos o agresiones; y un 4,30 por ciento con incidencias relacionadas con la naturaleza, como incendios o vertidos en el mar.



Asimismo, ha apuntado que los operadores del servicio 112 han tenido en Menorca un tiempo medio de reacción de 1 minuto y 43 segundos para proceder a la activación de los recursos necesarios para atender las incidencias calificadas como prioridad 1 y 2 (emergencias vitales y no vitales), básicamente servicios sanitarios (2.404 avisos), servicios policiales (más de 3.500 avisos), servicios de salvamento y rescate (573 avisos) y voluntarios de Protección Civil (13 avisos).



Por idiomas, el 58,19 por ciento de las llamadas se han atendido en castellano, el 28,49 por ciento en catalán, y el 13,32 por ciento restante en inglés, alemán, francés e italiano.



El servicio de emergencias 112 Menorca ha recibido durante el 2017 casi 7.000 llamadas que no requerían ningún servicio del 112. «La gran mayoría se ha debido a errores de marcación o ha sido generada por la misma red telefónica, pero 331 de estas llamadas se han debido a bromas de los interlocutores, un hecho que se debe evitar», ha remarcado el director general de Emergencias e Interior, Pere Perelló.



Por su parte, Soria ha destacado algunas de las mejoras de gestión operativa y de la plataforma tecnológica que ha experimentado el servicio, como la mejora de la integración con el sistema del 061, la modificación del sistema de información instantánea entre organismos CADMóvil, el sistema Sosplatges de adquisición de datos de incidencias en playas y el nuevo proyecto del servicio E-Call de llamada electrónica al 112 para incorporarlo en el futuro a los automóviles.



Además, ha recordado que se abrirá de nuevo la convocatoria para la inscripción de candidatos a entrar en el bolsín de operadores de emergencias del 112, con el objetivo de contratar aproximadamente a cinco nuevos trabajadores.