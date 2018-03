El Gobierno recurrirá ley catalán en Balears si se aprueba con redacción actual

El Gobierno central recurrirá el decreto que obliga al conocimiento del catalán a los profesionales de la sanidad de Balears si el Ejecutivo regional lo aprueba en los términos en los que se ha anunciado, han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.



El texto del artículo 7 del borrador del decreto es el que presenta más dudas para el Gobierno central ya que impide participar en ningún procedimiento de movilidad o acceder a la carrera profesional a aquellos trabajadores sanitarios que no puedan acreditar su capacitación lingüística del catalán.



El futuro decreto contempla que los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería el nivel A2 (básico).



Los que ganen una plaza en las oposiciones sin tener de partida esos grados de conocimiento tendrán dos años para alcanzarlos.



Si no lo hacen, tendrán restringidos los traslados, la promoción interna y el acceso a la carrera profesional, lo que supone el acceso a una serie de pluses.



Además, quienes ya tengan reconocido su derecho a la carrera profesional no estarán sometidos a estos requisitos.

El pasado 18 de febrero miles de personas se manifestaron por las las calles del centro de Palma para protestar contra este proyecto de decreto del Govern balear.



La marcha fue organizada por la plataforma ciudadana «Mos Movem, En Marcha, Let's go» y el lema era «Los idiomas no salvan vidas-Por una sanidad sin fronteras lingüísticas».