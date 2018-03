La imagen del Dia de la Dona en Sant Lluís abre otra crisis municipal

La elección de la imagen que ilustra el cartel anunciador del Dia de la Dona en Sant Lluís -el pubis de una mujer con flores que ocultan parte de su vello púbico- ha propiciado una nueva crisis municipal entre los partidos que forman la corporación, tanto los del equipo de gobierno que preside la alcaldesa Montse Morlà como la oposición.

La imagen del cartel, obra de la fotógrafa Llum Clara, es una de las catorce que se expondrán en la vía pública a lo largo del recorrido por la igualdad previsto para el día 8, en las que aparecen desnudos de mujer.

El contenido ha generado debate y polémica en la calle y en el propio Consistorio, agravados ayer después de que los ediles desmintieran a la alcaldesa quien aseguró a este diario el miércoles que la elección fue consensuada entre concejalas y técnicas del Ayuntamiento.

Teresa Borrás, del PSOE, primera teniente de Alcaldía, encargada de Asuntos Sociales y Fiestas motró especialmente su rechazo. Como organizadora de actos de este tipo, señala, siempre persigue el consenso incluso con los otros partidos, «porque pienso que van más allá de la política». Sin embargo, en este caso, «a mi no se me consultó nada, ni tampoco al PI ni al PP, y en el Ayuntamiento, cuando tuve conocimiento, me dijeron que no los había elegido la propia artista sino la alcaldesa y la regidora Maria Teresa Martínez».

Borrás entiende que las fotos son artísticas y que el arte tiene un componente transgresor, pero cree que no son adecuadas ni para un cartel ni para exponerlas en la calle.

En términos similares se manifiesta Llorenç Carretero, del PI, segundo teniente de Alcaldía de Sant Lluís. «Como equipo de gobierno, ni siquiera se puso sobre la mesa y yo no me había dado cuenta». Expone que cuando vio la imagen «no me pareció bien, se trata de arte, sin duda, pero no es la más adecuada para la reivindicación que se busca en el Dia de la Dona». Carretero se desmarca de la elección, «y así lo hubiera manifestado si se me hubiera pedido la opinión».

PP

Cristóbal Coll, concejal del PP, afirma que la nueva discrepancia en el gobierno de Sant Lluís es una consecuencia de las formas de la alcaldesa. «Como siempre ella va por libre hasta con sus socios». Recuerda que otras veces la situación ha sido la misma «porque no consulta ni a sus propios compañeros, lo que genera tensiones innecesarias, no es un gobierno que se avenga, está en crisis permanente». Maria Dolores Tronch, también del PP, indica que mantuvieron reuniones para consensuar las actividades de la semana, «pero no participamos en la elección de las fotos y el cartel ni Borràs ni yo, es falso que hubiera acuerdo». Las vieron tras el pleno del jueves e «indicamos a la alcaldesa que no eran adecuadas para ser expuestas en la calle. Nos dijo que retiraría dos de las elegidas», que muestran composiciones con el sexo de la mujer. Afirma Tronch que «no me suponen ningún problema pero no son adecuadas para que las vean niños y abuelos en la calle».