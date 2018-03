El TSJB sentencia al Consell: debe pagar ya los 7,2 millones a Princesa Son Bou

No hay vuelta atrás. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado un auto, en el que no cabe recurso, que obliga al Consell a pagar la indemnización más los intereses a Princesa de Son Bou S.L., por no dejar ejecutar el proyecto presentado hace casi 19 años con el que se quería construir 106 apartamentos y dos locales comerciales con una superficie de 18.200 metros cuadrados.

La cuantía si se pagara hoy ascendería a 7,23 millones de euros, de los cuales 3,36 millones son por la indemnización y 3,87 millones por los intereses desde agosto de 1999. En caso de pactar un calendario de pago, se habría que añadir a esta cantidad los correspondientes intereses de demora.

El auto de la Sala Contencioso del TSJB, fechado al pasado 20 de febrero, desestima el recurso interpuesto por el Consell contra la providencia dictada por el Juzgado Contencioso número de 2 Palma en el que fijaba que el Consell debe pagar la indemnización, confirmando de forma definitiva el pago de la compensación. También condena al Consell al pago de las costas judiciales, pero las limita a un máximo de 500 euros.