El Govern insiste en que no puede pagar el proyecto de S’Enclusa

«El Govern está dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento y el Consell pero no tiene posibilidad de financiar el proyecto». Así de claro lo asegurabaeste martes la consellera de Turismo, Bel Busquets, con respecto a la inversión estatutaria perdida para el Centro de Interpretación de la Reserva de Biosfera, en S’Enclusa. Y el dinero tampoco va a llegar de Madrid. La responsable de Turismo cargaba este martes duramente contra el Gobierno que «incumple sus compromisos» y «no ofrece ni diálogo ni consenso». Recordó durante el pleno del Parlament que el Gobierno pidió los siete millones y otros dos de intereses al no ejecutarse el proyecto dentro de plazo, y que luego se firmaría otro convenio. «El Govern se fió pero Madrid no ha cumplido y no ha firmado un nuevo convenio».

Fue la respuesta a la pregunta formulada por el diputado de Més per Menorca, Nel Martí, quien también cargó contra el PP al indicar que «su argumento era que el Pacte había gastado el dinero en gasto corriente, ¿cómo es posible que ahora hayan encontrado recursos y pagado? El PP mintió». Reclama al Govern que fuerce al Estado a cumplir su compromiso.