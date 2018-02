Unanimidad para retirar el decreto de guarderías y hacer un plan educativo 0-3 años

El Parlament ha aprobadoeste lunes por unanimidad instar al Govern a retirar su proyecto de decreto de guarderías e impulsar una comisión de trabajo que en un máximo de 5 meses proponga una plan de atención educativa y asistencial para niños menores de 3 años reforzado con una mayor dotación presupuestaria.



La Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos de la cámara legislativa autonómica ha ratificado una proposición no de ley que planteó inicialmente Més per Menorca y que ha incorporado enmiendas del resto de grupo.



El único punto que no han votado a favor todos los partidos ha sido el que insta al Gobierno central «a reconocer la educación de 0 a 3 años como una etapa educativa a todos los efectos, y dotarla económicamente para poder mejorar y garantizar su implantación», aprobado con la abstención del PP.



La proposición aboga por «consolidar» la oferta de atención a niños de 0 a 3 años «desde un enfoque educativo y pedagógico» y con criterios de equidad y plantea que la regulación «de actividades asistenciales» en esa etapa se debe plantear en el marco de un plan más amplio que respete la distribución competencial.



Desde esta base, todos los grupos apoyan la retirada del decreto que había elaborado la Conselleria de Servicios Sociales y animan al Govern a «trabajar por la progresiva creación de plazas escolares que aseguren una oferta educativa suficiente en estas edades, así como medidas de servicio, regulación y otras para canalizar las demandas de las familias que opten por modelos de atención a los niños menores de 3 años».



El Parlament insta para ello al Govern y los consells a crear una comisión de trabajo en la que, junto a estas instituciones, se integren representantes de la Universidad, Unicef, entidades del sector de guarderías y asociaciones de padres.

Este grupo se tendrá que crear en un mes y en cinco meses realizaría un diagnóstico del sector de «escoletes» y guarderías, y una propuesta de plan de acción que las instituciones deberían tramitar e implantar después.



A raíz de la aprobación de su proposición no de ley, Més per Menorca ha emitido un comunicado en el que expresa su satisfacción por el amplio acuerdo alcanzado y destaca que con el planteamiento pactado se adaptará la regulación «a la realidad de cada isla».



«A partir de hoy se inicia un nuevo camino, un nuevo tiempo de diálogo y acuerdo, que ofrece solidez y futuro al modelo educativo menorquín», ha destacado el portavoz de los nacionalistas menorquines, Nel Martí.