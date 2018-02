200 manifestantes a favor de Valtonyc

Alrededor de 200 personas se concentraron este sábado en la plaza Colón de Maó para protestar contra la condena de tres años y medio de prisión al rapero mallorquín Miquel Arena Beltrán, alias Valtonyc.



En sus pancartas se podían leer mensajes como «Te quitan la venda de los ojos y te la ponen en la boca» o «Quien no se mueve no siente las cadenas».



La manifestación fue convocada por el colectivo Menorca per la Democràcia para apoyar al cantante y reivindicar el derecho a la libertad de expresión.