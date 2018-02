Més propone acudir a la judicial para que se pague el transporte de mercancías entre islas

Més per Menorca ha presentado una Proposición No de Ley a través de la cual insta al Govern a reclamar frente al Gobierno central el desarrollo reglamentario de la compensación de los costes de transporte interinsular de mercancías, tanto por vía aérea como marítima.



Asimismo, los menorquinistas piden al Ejecutivo autonómico que estudie la viabilidad de las vías contencioso-administrativa o de conflicto negativo de competencia frente al Tribunal Constitucional para reclamar jurisdiccionalmente por la «inactividad» del Gobierno central en esta materia.



La propuesta también solicita al Govern a incluir de forma explícita en las propuestas para un nuevo Régimen Especial de Balears (REB) la mención a la compensación de los costes del transporte de mercancías entre islas.



Més per Menorca ha remarcado que, a pesar de que la ley que aprobó el REB contempla, desde 1998, la compensación de los costes del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, actualmente estas compensaciones «ni se han desarrollado reglamentariamente ni tan siquiera se contemplan de forma explícita en las propuestas para la revisión de REB.



«Parece mentira que esto esté así desde 1998 y ninguno de los gobiernos anteriores haya hecho nada para reclamar judicialmente lo que nos toca por ley», ha criticado el diputado de la formación Josep Castells.