El Parlament debatirá el lunes sobre la retirada del decreto de guarderías

El próximo lunes día 26 se debatirá en la comisión de Asuntos Sociales del Parlament una proposición no de ley en la que Més per Menorca pide la retirada del decreto de regulación de guarderías impulsado por la Conselleria de Servicios Sociales.



En caso de aprobarse la iniciativa, el Parlament instaría al Govern a encargar a las conselleries de Educación y Servicios Sociales, un análisis de la situación en la que se encuentra la atención educativa y no educativa de los niños de 0 a 3 años en cada isla, para posteriormente proponer soluciones a cada administración insular «en base a la realidad detectada», ha informado Més per Menorca en una nota.



Su propuesta es convocar una mesa de debate formada por expertos, instituciones y sociedad civil para elaborar un documento que sirviese a los consells y al Govern como referencia a la hora de actuar en el ámbito educativo de 0 a 3 años, «tomando como eje el modelo impulsado en Menorca».



El Govern tendría un plazo de nueve meses para presentar en el Parlament los resultados de dicho análisis.



Finalmente, la propuesta de Més per Menorca, insta al Govern a reconocer la etapa de 0 a 3 años como una etapa educativa a todos los efectos, a dotarla económicamente y a establecer una hoja de ruta para convertirla en «una oferta universal y gratuita»