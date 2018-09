Aflora la desunión en torno al ‘procés’

Menorca no ha podido quedarse al margen de la polarización de ideas en torno a la cuestión catalana, aunque para algunos la existencia de una sociedad dividida es un invento de los medios, otros piensan que es real y que aquí también existe. Este lunes se cumple un año del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y los hechos –concentraciones, pintadas, actos reivindicativos–, demuestran que la sociedad insular no ha salido indemne del conflicto en torno a la encarcelación de los exconsellers de la Generalitat y de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, de la suspensión de la autonomía y la posterior investidura de Quim Torra como presidente catalán tras la huida de Carles Puigdemont.

Los vínculos con Catalunya y el peso de su población en Menorca, tanto en número de residentes como de veraneantes, son factores de sobra conocidos y que hacen a la Isla más permeable en un debate que se ha tornado tenso, como se pudo ver en el último pleno del Consell, precisamente a raíz de una propuesta del PP en apoyo al juez Llarena y por la «salvaguarda de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional».

En las posiciones de los portavoces se plasmó la división: la consellera del PP, Aurora Herráiz, reconoce que tras esa sesión «me quedé hecha polvo, ellos llevan el lazo amarillo todo el día pero tú no puedes hablar del tema, solo era una moción de apoyo al orden constitucional, y lo que dije es que esos políticos no están presos por sus ideas». «Yo no lié nada ni dije nada para llevarme a ningún sitio (en alusión a las insinuaciones de denunciarla que hubo durante el agrio debate)», añade.

El conseller de Més, Miquel Àngel Maria, portador habitual del lazo por la libertad de los encarcelados tras el 1-O en Catalunya, no ha querido pronunciarse. Sí reconoció que la situación vivida en el pleno de la institución había sido «desagradable». «Es Diari» ha buscado sin éxito valoraciones en otros miembros de Més, pero todos remiten a la decisión de la ejecutiva de la formación de no realizar declaraciones sobre el 1-O o la polémica en el Consell.

[Lea la noticia completa en la edición impresa del 30 de septiembre en Kiosko y Más o My News]