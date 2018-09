Es Migjorn bajará en 2019 el IBI como había prometido para este año

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran cumplirá en 2019 su promesa de bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El alcalde, Pere Moll, así lo acordó con el Partido Popular a cambio de desbloquear la aprobación de los presupuestos de 2018. Pero el año pasado tuvo que aplazarse por tener concertado un préstamo a proveedores.

El alcalde, Pere Moll, explica que el tipo general del IBI pasará del 0,60 por ciento actual al 0,55 a partir del próximo ejercicio. El Ayuntamiento dejará de ingresar con esta bajada entre 70.000 y 80.000 euros, cuantía que los ciudadanos tendrán de más en sus bolsillos. Son las primeras previsiones.

La propuesta pasó la semana pasada por comisión informativa y la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto tendrá lugar este jueves en el pleno ordinario. Se abrirá entonces un periodo de exposición pública de 30 días para avanzar hacia su aprobación definitiva. El alcalde, Pere Moll, indica que se han iniciado los trámites este mes para que la medida pueda entrar en vigor en enero, fecha en la que se merita el cobro del impuesto.

Moll indica que esta rebaja se puede aplicar gracias a que el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran tiene unas cuentas saneadas «tras una buena gestión», además de que «queremos premiar el esfuerzo de los ciudadanos».

La bajada del IBI no pudo aplicarse en 2018 debido al plan de ajuste presupuestario que el Ayuntamiento concertó en 2012 para acceder a un préstamo para el pago de proveedores. El municipio no podía reducir ninguno de sus ingresos si antes no cancelaba la deuda. Anuló el préstamo a mediados de año, de ahí que tenga ya las manos libres para aplicar la rebaja del IBI.

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran prevé aprobar este jueves otra modificación, en este caso, relativa al impuesto de vehículos de tracción mecánica. Bonificará los coches eléctricos en un 75 por ciento y los híbridos en un 50 por ciento. La medida pretende «incentivar la compra de este tipo de vehículos en el municipio», apunta Moll.