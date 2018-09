Alejandre responde al Consell: las rotondas a nivel provocarán muchas retenciones

Las palabras del conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, sobre la controvertida evolución de las obras de la carretera general en el último pleno han provocado que el ex conseller Luis Alejandre haya abandonado su silencio al respecto. En una carta dirigida a Maria, el anterior titular del área de movilidad defiende el modelo de las rotondas a doble nivel y niega que fueran el fruto de una decisión política ajena al criterio de los técnicos, como insinuó Maria en la sesión plenaria puesto que afirmó que no aparecían en el proyecto inicial.

«Me atribuye méritos que no tengo, como si fuese el diseñador de los viaductos como llama usted». Añade que «siempre me he apoyado y respetado el trabajo de los ingenieros de Caminos». Recuerda Luis Alejandre que la opción del PP en su programa electoral de 2011 era el desdoblamiento de la carretera general, pero que por cuestiones financieras y presupuestarias no se acometió. No era el momento para una obra de 180 millones. Ante esto, explica, se planteaban dos alternativas: o desdoblar un trozo o distribuir el presupuesto disponible en toda la Me-1.

