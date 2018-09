El Consell y Ashome exigen al Govern que no regule ‘a la mallorquina’ el todo incluido

El Consell y la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) alzaron este miércoles la voz para exigirle al Govern que renuncie al borrador de modificación de la Ley Turística, y en concreto a la regulación de la modalidad de alojamiento de todo incluido –hecha a medida de las problemática mallorquina–, para abrir un proceso de debate en el que se tengan en cuenta tanto la realidad de Menorca, como las competencias en materia de Ordenación Turística de la máxima institución insular.

Después de analizar el documento que el director general de Turismo del Govern, Antoni Sansó, les presentó la semana pasada (el texto estaba encabezado con la palabra borrador y eso no ha gustado), la presidenta del Consell, Susana Mora, entendió este miércoles que, si bien están de acuerdo con la premisa de regular la práctica del todo incluido, no ocurre lo mismo con el modo en que se está llevando a cabo: «Cada isla tiene sus particularidades, lo que no se puede es imponer una ley cuando la realidad de la Isla es distinta a la de Mallorca y Eivissa». Por ello Mora dio un toque de atención y avisó de que «nos tomamos el texto como un documento de trabajo que hay que debatir mucho antes de usarlo como borrador».

