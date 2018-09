Diecisiete políticos de Menorca tienen algún máster o posgrado universitario

En pleno debate sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez, de los másters universitarios de la exministra Carmen Montón, del presidente del PP, Pablo Casado o de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y del cuestionamiento de algunos curriculums de políticos a nivel nacional, este diario ha rastreado los curriculums de los cargos públicos de Menorca: diputados autonómicos y nacionales, la senadora, consellers del Consell y del Govern, la directora insular del Estado, alcaldes y concejales que están colgados en la web.

Para empezar se ha constatado que no todos ellos tienen el currículum disponible en la página web de la institución que representan o se puede consultar su formación en la red. De hecho, de los 140 cargos solo hemos podido analizar los estudios de 92 políticos.

De ellos, 17 políticos tienen hasta 23 másters o posgrados universitarios. Se trata de un 18,5 por ciento de los cargos públicos analizados. De los políticos que tienen algún estudio posuniversitario 6 son del PP; 3 del PSOE; 2 de Més per Menorca; otros 3 del PSM-Ciutadella; 2 de Ara Maó; y 1 de Podemos.

Son los diputados autonómicos Maria José Camps y Manel Martí; los consellers insulars Miquel À. Maria, Cristina Gómez y Adolfo Vilafranca; la directora insular del Estado en Menorca, Isabel López; los concejales de Ciutadella, Oriol Baradad, Josep Juaneda, Laura Anglada y Joan Benejam; los ediles de Maó, Gabriel Pons, Héctor Pons, Rafael Muñoz, Miguel Ángel Sicilia, Dino Gelabert-Petrus y Simón Gornés; y la regidora de Sant Lluís, Elvira Capó.

Los másters que han estudiado los políticos de Menorca son de lo más diverso y los han cursado en distintas universidades españolas, aunque ninguno de ellos lo ha hecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en el foco de la polémica.

Con carrera universitaria

La mayoría de los políticos tienen carrera universitaria. Concretamente tienen carrera el 61 por ciento de los 92 cargos públicos que tienen disponible en la red su curriculum. Tienen estudios universitarios 56 políticos. Los 37 restantes, no, aunque algunos de ellos o bien han empezado alguna carrera o la están cursando en estos momentos.

Por instituciones destacan que 12 de los 13 diputados menorquines del Parlament, 9 de los 13 consellers del Consell y el único conseller menorquín del Govern, Marc Pons sí que tienen estudios universitarios. No tienen carrera (o al menos no queda reflejado en su currículum) Damià Borràs, Miquel Company, Javier Ares, Maria Cabrisas y Aurora Herráiz. Tienen estudios universitarios también la senadora Pons Vila, y no tienen carrera las diputadas nacionales Águeda Reynés y Mae de la Concha.

En el Ayuntamiento de Ciutadella tienen estudios universitarios 14 de los 21 concejales, de los cuales 11 están en el equipo de gobierno. En Maó 9 de los 17 que tienen el curriculum colgado tienen carrera, de los que 6 son del equipo de gobierno.