AENA prevé nuevos retrasos en los vuelos a causa de las tormentas

Los tres aeropuertos de Balears sufrieron este sábado retrasos en muchos de sus vuelos por la regulación del tráfico aéreo establecida a causa de las tormentas que afectaron al archipiélago, según confirmó AENA.



La empresa pública puntualizó, tal y como informó Efe, que las regulaciones no ocasionaron cancelaciones y que los retrasos no fueron significativos, «de menos de una hora», aunque no detalló el número de vuelos afectados ni la demora media. AENA informó a través de Twitter de las demoras «por fuertes tormentas» y recomendó a los usuarios que consulten con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.



El aviso de tormentas de la Agencia Estatal de Meteorología se mantiene activo para este domingo en las Islas y podrían repetirse los retrasos en el aeropuerto de Menorca, donde están previstas 188 operaciones.