La ausencia de dirección provoca graves problemas en la residencia de mayores

La dirección de la residencia de mayores dependiente del Consell no está operativa toda la jornada laboral, los usuarios que requieren contrastar con la dirección gestiones puntuales tardan días en ser atendidos y los trabajadores están desamparados en cuanto se refiere a la planificación de turnos de trabajado. Lo denuncia Comisiones Obreras en un informe sobre la situación que atraviesa este centro «después de dos años solicitando a la Conselleria de Bienestar Social una intervención generalizada en todos los centros del área social y de forma específica en aquellos pendientes de estabilización del puesto de dirección», señala, como el de la residencia citada, que acumula ese periodo sin cobertura.

Entre las deficiencias derivadas de la falta de planificación por esa causa, cita equivocaciones reincidentes sobre la gestión de turnos de trabajo, que comportan desequilibirio entre plantilla y usuarios, falta de cobertura en casos de baja en general y de auxiliares de enfermeria en particular, malestar en el servicio de cocina por el mismo motivo de falta de planificación sobre todo en verano, no reconocimiento de vacaciones ni de descansos al personal sustituto, la contratación de trabajadores que no cuentan con los requisitos requeridos para el puesto y «acoso y recibo» respecto a los trabajadores que han expuesto quejas o consultas a sus representantes sindicales.