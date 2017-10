'Tijeretazo' de 500.000 euros en el concurso de las 'deixalleries'

Es la enésima propuesta que el Consorci de Residus i Energia de Menorca presenta a los alcaldes sobre la nueva gestión de la red de deixalleries. Pero sigue sin convencer. El Consorci fija ahora un coste global de 746.745 euros (con impuestos), casi el doble de lo que pagan en conjunto por el funcionamiento de esta red, que alcanza los 425.244 euros.

No obstante, esta propuesta, que sigue sin estar cerrada ni ser ya la definitiva, supone un ahorro importante de medio millón de euros respecto al primer pliego que se presentó y que elevaba el coste hasta los 1,2 millones. El tijeretazo que se aplica «no va en detrimento del servicio», apuntan desde el departamento de Medio Ambiente. No se incrementan horarios, como se había propuesto inicialmente y se desiste de la deixalleria móvil. Además, aquellas empresas que utilicen el servicio pagarán cuando superen un límite. Cabe recordar, asimismo, que Es Castell pasa a aportar una cantidad de dinero. A pesar de que no dispone de infraestructura, sus vecinos pueden utilizar las deixalleries de Sant Lluís o Maó. Además, lleva a cabo recogida de voluminosos y el material debe llevarse a un gestor. Ahora podrá utilizar estos puntos.

El presidente del Consorci de Residus, Javier Ares, indica que la reunión celebrada ayer era previa a la de día 9 cuando se reúna la junta del Consorci y se concrete ya la propuesta definitiva.

Los ediles consultados valoran en positivo el trabajo que ha realizado el Consorci por ajustar el coste, pero siguen considerándolo elevado. El Ayuntamiento de Maó es el que verá más incrementada la aportación, con un 104,3 por ciento, Es Mercadal la aumentará un 60,1 por ciento y Sant Lluís con un 59,6 por ciento. Estos incrementos se explican, especialmente, por los precios del tratamiento de los residuos, que se disparan. A modo de ejemplo, los restos de poda incrementan un 342 por ciento, el de los voluminosos otro 172 por ciento y los de construcción un 97 por ciento.

Los alcaldes trasladaron al Consorci la posibilidad de que el Consell asuma una parte del coste para evitar una subida de impuestos. La alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, asevera que «los ayuntamientos no podemos asumir incrementos del 60 por ciento», de ahí que «pedimos que el Consell aporte y muestre interés con los residuos». El alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, valora el esfuerzo del Consorci para ajustar el coste, pero aún así, «los incrementos son importantes. La primera propuesta, inasumible». De ahí que también trasladó la opción de que el Ejecutivo se implique.