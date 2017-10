Pere Moll: «El PSOE solo quiere poner obstáculos y desacreditarme»

Al alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Moll, le preocupa que el PSOE no tenga información sobre las gestiones municipales cuando «los concejales pueden pedir documentación». Considera «desafortunadas» las palabras de Ana Britt Sánchez y tacha de «esperpéntico» el «espectáculo que están dando». Agrega que «mienten y ponen obstáculos para desacreditarme, sobre todo después de anunciar proyectos positivos» y desmiente la dejadez de funciones a las que apunta Sánchez. «El jueves que ellos dicen que no fui al Ayuntamiento acudí a la junta de alcaldes en Sant Lluís, si esto no es trabajar...». Tampoco entiende que Sánchez no dejara el cargo antes si no quería ser alcaldesa accidental.

Respecto a la junta de gobierno, asegura que será eliminada por no tener tenientes de alcalde. «No es obligatoria en ayuntamientos como el nuestro, y no hubo hasta 2007, no soy el primero». Con la aprobación del cartapacio, previsto para finales de mes o principios de noviembre, se designará, posiblemente, a un concejal (Enrique Berlinghieri o del PP) para que, en caso de tener que ausentarse, quede al frente del Ayuntamiento. Y destaca la buena sintonía con el PP, aspecto que agradece para poder desatascar proyectos.