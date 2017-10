El Consell afirma que el traspaso de promoción turística supera un 28% a la propuesta del PP

El Consell de Menorca calcula que el traspaso de promoción turística iniciado por el Govern balear supera en un 27,7 % la propuesta del ejecutivo autonómico del PP en 2015, que partía de 5,3 millones de coste efectivo, a los que añadía 6 millones adicionales de los que un 16,8 % eran para la isla.



La propuesta actual valora el coste efectivo de la promoción turística de menorca en 6,7 millones y añade 7 millones adicionales de los que a la isla le corresponde un 17,23 %, ha explicado el Consell de Menorca en un comunicado.



«La propuesta actual no sólo aumenta el coste efectivo del traspaso en 1,5 millones de euros y la parte adicional en otro millón, sino que además aumenta el porcentaje de Menorca», señala la nota.



La institución insular ha calificado de «evidente» la mejora en relación con la propuesta del PP, que alcanzaba 1,5 millones en 2017, año a partir del cual hubiera vuelto a ser de 900.000 euros, porque la aportación adicional de 300.000 no se consolidaba, según un informe jurídico de Hacienda.



«Menorca pasa de los 900.000 euros iniciales del PP a 1,5 millones de euros actuales, a los que se añade la cantidad no condicionada de 250.000 euros anules que, en paralelo a la negociación del traspaso, el Consejo ha acordado con el Govern por medio de la Ley de financiación de los consells, y que se dedicarán a poner en marcha la promoción turística desde Menorca», agrega la nota.



La entidad ha insistido en que la dotación real serán 1.750.000 euros y que los 250.000 euros de la mejora de la ley de financiación de los consells «están asegurados anualmente» a partir de 2018.



Agrega que, para estimar el porcentaje, en esta ocasión se ha incluido la variable de «territorio protegido que en 2015 no se tuvo en cuenta y que favorece claramente Menorca y compensa otras variables no tan favorables como la de población.



El Consell de Menorca no aumenta los fondos propios dedicados a la promoción turística, sino que mantiene la partida que destinaba hasta ahora, de manera que a esta materia se dedicará en total un mínimo de 3 millones de euros.



El ejecutivo insular ha comparado dicha cifra con el presupuesto de la Agencia de Turismo de Baleares para todas las islas en 2017, que es de 6,3 millones, y ha insistido en que permitirá «comenzar a trabajar para la promoción diferenciada de Menorca con plenas garantías».