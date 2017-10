«Salord acepta lo que el PP rechazó por insuficiente»

«Maite Salord manifestaba en su propio blog en abril de 2015, cuando estaba en la oposición, que un importe de 1,5 millones para 2017 era insuficiente; ahora lo considera un hito histórico para Menorca». El Partido Popular lamenta la «incoherencia» y la «falta de liderazgo» por parte del equipo de gobierno del Consell respecto a los 1,5 millones de euros que ha aceptado recibir por el traspaso de competencias en promoción turística. El partido de la oposición tira de hemeroteca para recordar al Consell que «ha aceptado lo que nosotros rechazamos por ser unas competencias mal dotadas e insuficientes para Menorca».

La portavoz en el Consell, Salomé Cabrera, indica que «no es de recibo que hoy, cuando las circunstancias económicas acompañan mejor que nunca al Govern con 1.000 millones de euros más de presupuesto, el Consell no sea capaz de plantarse y reivindicar un traspaso para Menorca adecuado y justo». Además, agrega que «al PP no le tembló el pulso para rechazarlo».

Por otra parte, Cabrera recuerda que el equipo de gobierno incumple un acuerdo de pleno. Explica que en 2015 se aprobó por unanimidad no aceptar el traspaso de la competencia con una dotación inferior a la que representa porcentualmente Menorca en relación con los otros Consells dentro de la Ley de Financiación, que establece entre Eivissa y Menorca una diferencia de dos puntos. «La actual propuesta constata una diferencia de 3,55 puntos».

Además, la portavoz detecta lagunas en este traspaso que llega marcado por la falta de información. Indica Cabrera que «no se aporta la información necesaria para valorar cómo se obtiene la cuantía a traspasar, no hay análisis de las necesidades reales que supondrá para el Consell el ejercicio de la competencia, no se justifica como se determina la cuota fija y no sabemos que va a ser de la ATB si realmente reducirá su estructura o con la excusa de hacerla gestora de los proyectos de la ecotasa será otra manera de mal invertir los fondos». Es por eso que el PP presentará una interpelación y posterior moción en el pleno para pedir que no se acepte el coste efectivo del traspaso de la competencia de promoción turística.