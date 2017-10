El PP pide a Maó que abra a la ciudadanía el proyecto del ascensor del puerto

El PP en el Ayuntamiento de Mahón defenderá en el próximo pleno una propuesta de acuerdo, en la que insta al equipo de gobierno a no ejecutar el proyecto del nuevo ascensor del puerto sin haber llevado a cabo una mesa de negociación e información abierta a toda la ciudadanía.



En la propuesta, que defenderá la concejal Ana Lía Noval, los 'populares' reclaman que no se ejecute el proyecto sin presentar, previa licitación por parte de Autoridad Portuaria de Balears, un estudio detallado de costes de mantenimiento, y de la administración que deberá llevarlo a cabo.



El PP ha recordado que su postura siempre ha sido contraria al ascensor y que abogan por unas escaleras mecánicas para solucionar la conexión puerto-ciudad en la zona de Ses Voltes.



El PP también ha denunciado algunos de los problemas que, a su entender, comporta el proyecto como el hecho de que no parte de cota cero y acaba en las inmediaciones del antiguo edificio de la SEAT, una propiedad privada, que no consta en la imagen virtual presentada por el equipo de gobierno.



Asimismo, entienden que se trata de una infraestructura que medirá 32 metros y tendrá capacidad para 21 personas, cuando el ascensor de Llevant mide 18 metros y tiene capacidad para 13 personas, por lo que «implica un mayor impacto que el proyecto de escaleras mecánicas, que se quedó a dos meses de licitarse».



«Consideramos importante una gestión transparente del proyecto. La noticia del ascensor fue una de las más comentadas y compartidas en redes sociales, por ello no dejaremos de reclamar participación y transparencia», ha defendido Ana Lía Noval. El PP reclamará que se presente una propuesta de acondicionamiento del entorno en la cima del ascensor para conocer la imagen que se encontrarán los usuarios al llegar al desembarco superior.



También solicitará la elaboración de una propuesta de eliminación de barreras arquitectónicas desde la cota cero del puerto hasta la zona donde se ubicará el ascensor. Por último, insta al equipo de gobierno a no ejecutar el proyecto sin la consolidación de la parte de acantilado afectada y valoración de la misma.