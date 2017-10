Cien alumnos se quedan sin clase de religión en el ‘Cap de Llevant’

El curso aún no ha comenzado para la asignatura de religión en el instituto Cap de Llevant de Maó y más de un centenar de alumnos que habían elegido esta materia no reciben clase porque no tienen profesor. El Obispado de Menorca ha explicado que las condiciones exigidas para impartir religión están dificultando encontrar una persona que ocupe la vacante. Una plaza que hasta ahora no había dado problemas porque desde hace unos años los institutos ‘Pasqual Calbó’ y ‘Cap de Llevant’ compartían el profesor de religión. La Conselleria de Educación decidió en julio que el ‘Cap de Llevant’ tendría su propio profesor a media jornada, sin compartirlo, e hizo caso omiso, según el Obispado, de su petición y la de los institutos de seguir con la situación existente



[Lea la noticia completa en la edición impresa del 17 de octubre en Kiosko y Más o My News]