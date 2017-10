La Justicia revoca el cese de Sánchez Nistal como director de la biblioteca de Maó

Tres años después de ser cesado como director de la biblioteca pública de Maó la Justicia ha resarcido a Juan Francisco Sánchez Nistal y ha anulado la resolución del Govern que le apartó del cargo por petición del Consell. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) declara el derecho de Sánchez Nistal a que la Administración le reponga en el puesto -que en la actualidad ocupa Florit Nin, quien a su vez sustituyó a Jaume Gomila-, y a cobrar las retribuciones que ha dejado de percibir desde el 15 de septiembre de 2014, fecha en la que fue cesado después de 27 años en el cargo.

La sentencia no considera suficientemente argumentado el cese. Señala que «el cese en puesto de trabajo de libre designación desempeñado durante un periodo prolongado, por ejemplo, por más de un año, y no digamos ya en el caso del señor Sánchez, con un desempeño por más de 27 años, sin que conste episodio anómalo cualquiera, no hay duda que requiere si cabe una motivación más específica, precisa y de inequívoco significado racional».



"Comiat", carta de depedida de Sánchez Nistal

[Lea la noticia completa en la edición impresa del 14 de octubre en Kiosko y Más o My News]