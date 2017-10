Company niega tajante la fracción de contratos en la Fira Arrels

El conseller de Promoción Económica, Miquel Company, niega tajantemente la fracción de contratos en la Fira Arrels. Sale al paso de las sospechas vertidas ayer por el PP y lamenta que la oposición juegue tan sucio. Les recomienda que «se compren gafas porque o tienen miopía o no saben leer». Por un lado, niega que hubiera el sobrecoste que el PP indica. Tal como explica, los 80.000 euros a los que hacen referencia son los presupuestados en 2017 cuando había partida también en 2016. Sí confirma que hubo imprevistos, «como en cualquier otra feria».

Respecto a la desproporción sobre la que habla el PP, Company les pregunta con qué lo comparan. «La feria Innovem está valorada en 200.000 euros, el Menorca Básquet en medio millón y con la TP52 casi pagamos una feria Arrels». Respecto al retorno directo, «la feria no pretende ganar dinero sino posicionar Menorca como potencia agroalimentaria», dice.

Explica por otra parte, que había un contrato para la dirección y otro para la comercialización «a dos empresas diferentes con domicilio fiscal distinto y que se contrataron para trabajos diferentes». Y «si hay personas que intervienen en las dos, yo a esto no lo sé». Y aunque está completamente tranquilo de la legalidad de la actuación, agrega que en el caso de que Intervención considere que esto es un fraccionamiento de contratos «se trataría de una fracción burocrática, no intencionada» y sobre lo que «pediría disculpas y lo asumiría». Lamenta estas acusaciones sobre un tema que no ha sido estudiado «cuando el PP ni tan siquiera vino a la feria ni preguntó por ella».

Avanza que ya se trabaja en una nueva edición para 2018 tras las satisfactorias valoraciones de los participantes en este evento.