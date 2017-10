El Govern confía que alguna aerolínea dé el paso para suplir a Monarch

El conseller de Movilidad del Govern balear, Marc Pons confía que el interés mostrado por alguna companía aérea para suplir a Monarch, cuya quiebra ha dejado sin la ruta invernal entre Menorca y Londres, se concrete, aunque reconoce que “no hay nada decidido”.

Pons, en su comparecencia en el Parlament de este martes para contestar la pregunta de la diputada de Més per Menorca, Patricia Font sobre la reducción de vuelos en invierno en Menorca, afirmó que “el mercado no es perfecto, por mucho que haya gente que nos lo quiera hacer creer” y recordó que “lamentablemente no es la primera vez” que hay una situación de este tipo en Menorca.

Aseguró que desde el Govern están buscando soluciones, juntamente con el Consell y el Gobierno central. Este miércoles hay prevista una reunión con el director general de Aviación Civil para trata este tema y el miércoles de la semana que viene tendrá lugar la Comisión Técnica del Comité de Rutas de Balears y el lunes 23 la específica de Menorca. “Esperamos que en estos 10 días haya una respuesta, pero la decisión es empresarial”, afirma Marc Pons.

Por su parte, Font ha lamentado que parezca que las islas «solo existan en verano» y que en invierno «nos convirtamos en ciudadanos de tercera o cuarta categoría».