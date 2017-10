El PP atribuye al catalán la falta de fisioterapeutas en las escuelas de Ciutadella

Ocho familias de Ciutadella con hijos con discapacidad están desde hacen un año sin fisioterapeutas en dos escuelas de Ciutadella. La Conselleria de Educación ha anunciado que el problema se resolverá el próximo lunes, con la incorporación de un fisioterapeuta para Ciutadlela y otro para la zona centro de Menorca, más un tercer que ya trabaja para la zona de Maó.

Así lo ha asegurado el conseller Martí March en el pleno del Parlament de este miércoles, a preguntas del PP. El diputado popular Juan Manuel Lafuente criticó que las familias hayan estado un año sin este tipo de ayuda. Y lo atribuyó a la exigencia del catalán. “Cinco candidatos de la bolsa de fisioterapeutas fueron excluidos por no tener el catalán”, asegura el parlamentario menorquín, quien emplazó al conseller a “explicar a las familias que sus hijos no han tenido tratamiento porque no tenían el nivel de catalán exigido”.

El conseller ha negado la mayor. “El problema de los fisioterapeutas en Menorca es un problema histórico”, aseguró y pidió a Lafuente que no haga más demagogia. “Le puedo asegurar que el catalán nada tiene que ver”, declaró y afirmó que ahora lo que la Conselleria intenta es alargar el contrato de estos fisioterapeutas de seis meses a un año. March explicó que el titular de la plaza se puso de baja y se agotó la bolsa de fisioterapeutas, compuesta por 24 personas, después de que 9 de ellas cuando fueron requeridas solicitar la baja de esta bolsa.