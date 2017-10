La quiebra de Monarch deja un agujero económico de más de 800.000 euros en la Isla

La quiebra de la Aerolínea Monarch supondrá para Menorca, un agujero económico de al menos 800.000 euros, según ha indicado la gerente de la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME), Azucena Jiménez.



Esta suma corresponde a los ingresos que se han perdido, hasta ahora, en las empresas de Menorca como consecuencia de la fallida de la aerolínea británica.



No obstante, todavía no se han terminado de cuantificar la totalidad de las pérdidas económicas que sufrirán los establecimientos turísticos menorquines que tenían reservas asignadas a tour operadores asociados a Monarch.



La quiebra de Monarch ha afectado por el momento a más de una veintena Hoteles en Menorca.



La gerente de la patronal hotelera ha explicado que lo que mayor efecto generará en Menorca son las quiebras que lleva aparejadas la fallida de la aerolínea, en los tour operadores a los que representaba.



Jiménez ha señalado que «la quiebra ha sido un mazazo para el mes de octubre en la isla. Todo el trabajo que se estaba haciendo para alargar la temporada se ha visto afectad. La fallida de Monarch se ha traducido en un tsunami de cancelaciones en los establecimientos turísticos"



Por su parte el director Insular de Promoción Turística, Isaac Olives, ha asegurado que desde la Fundació Foment del Turisme ya se han establecido contactos con las aerolíneas EasyJet, Jet2, British Airways y se espera a partir de este sábado contactar con Airnostrum; con el objetivo de mantener una serie de reuniones la semana que viene a alto nivel para adoptar decisiones a fin de restablecer las conexiones afectadas por la quiebra de Monarch. Un ejemplo es la conexión Londres-Menorca, cuya ruta estaba asignada durante los meses de invierno, exclusivamente a la aerolínea Monarch.



Asimismo el director Insular de Promoción Turística ha afirmado que, aunque todavía no disponen de cifras oficiales, se están repatriando diariamente una media de 300 pasajeros en tres o cuatro vuelos.



Olives ha felicitado en este sentido al Gobierno y al Consulado británico porque « han llevado a cabo un gran operativo de repatriaición de los afectados, que ha permitido evitar problemas que se podrían haber añadido a los que ya existen».



Además ha explicado que «Los pasajeros abandonan la isla con una diferencia de 15 - 20 minutos de diferencia con su vuelo inicial. Es muy importante que no haya habido ningún momento de tensión».



La directora del Aeropuerto de Menorca, Eva Valenzuela, ha asegurado que «se han recolocado todos los pasajeros afectados mediante vuelos de rescate que permiten a los pasajeros de Monarch regresar a Reino Unido.



Asimismo, ha explicado que por su parte «AENA esta trabajando conjuntamente con todos los sectores de manera que no se vea afectada la conectividad y las rutas con las que trabaja el Aeropuerto de Menorca"



Este viernes se ha celebrado una reunión extraordinaria en la sede del Consell de Menorca, para abordar los efectos en los sectores de de Menorca que ha generado la quiebra de Monarch.



En la reunión han participado representantes del sector turístico y empresarial, incluidos el director Insular de Promoción Turística, Isaac Olives; la gerente de la Asociación Hotelera de Menorca, Azucena Jiménez; la directora del Aeropuerto de Menorca, Eva Valenzuela; el gerente en Menorca de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Enric Cases.