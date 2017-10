El agresor de Joan Canals pide perdón en Comisaría tras haber sido detenido

El agresor del coordinador de Ciudadanos en Ciutadella, Joan Canals, un joven de unos 30 años, natural de Ciutadella, pidió ayer disculpas a su víctima cuando ambos coincidieron al mediodía en la Comisaría de Policía de Ciutadella. Canals había acudido a prestar declaración por el triste suceso ocurrido el sábado en la Contramurada cuando recibió un puñetazo en la cabeza, junto a la oreja, que le hizo caer al suelo y perder el conocimiento.

En el interior de la sede policial, el agresor, que ya había sido detenido por la Policía Nacional, se percató de la llegada de su víctima y pidió a los agentes si podía dirigirse a él para disculparse. «Me han dicho que quería hablar conmigo y yo no he tenido ningún problema en hacerlo, entonces le han acompañado hasta mi, me ha pedido perdón, he aceptado sus disculpas y le he dado la mano», explicó a este diario Joan Canals.

El coordinador de la fuerza centrista aseguró no guardar ningún rencor a la persona que le propinó un puñetazo. «Supongo que fue un arrebato violento y lanzó el brazo desde atrás, por eso yo no le vi y podía haberle dado a cualquiera pero fui yo», explica Canals. El impacto le dio junto a la oreja lo que ayudó a que perdiera el equilibrio y quedara inconsciente. «Ya tengo una edad y pareció más de lo que fue porque perdí el conocimiento pero tanto mis compañeros, como los médicos del Canal Salat y el ‘Mateu Orfila’ donde me hicieron el TAC, me trataron de maravilla y a las siete de la tarde pude regresar a casa; les doy las gracias a todos».

Canals recibió ayer también la visita de varios familiares del agresor que se disculparon en su nombre como haría él mismo más tarde. «Se ha arrepentido de una acción que no debió cometer, y eso ya me basta, yo no le he denunciado», precisó.

Con toda probabilidad el agresor, que llegó a desear la muerte del grupo en el que iba Joan Canals tras la concentración por la unidad de España tildándoles de fascistas, pasará hoy a disposición judicial.